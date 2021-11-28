У Чернівцях поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на іноземця

Зловмисник незаконно заволодів коштами потерпілого. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. За скоєне буковинцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Сьогодні, 27 листопада, до поліції звернувся 20-річний громадянин Індії та повідомив, що невідомий чоловік заволодів його грошовими коштами.

Відразу на місце події співробітники Ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області направили найближчі наряди поліції та слідчо-оперативну групу Чернівецького районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що ввечері в під’їзді одного із будинків обласного центру, невідомий чоловік застосувавши до потерпілого предмет схожий на пістолет, змусив іноземця перерахував кошти на інший банківський рахунок.

Поліцейські отримали прикмети підозрюваного у вчиненні злочину та відразу розпочали його пошуки. У ході проведення першочергових розшукових заходів, правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Правопорушником виявився 30-річний чернівчанин. Поліцейські вилучили речові докази.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області