У Чернівцях поліцейські затримали хулігана, який стріляв у 20-річного хлопця

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження

1 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Чернівців невідома особа пострілом зі зброї травмувала місцевого жителя. Після цього зловмисник сів у автомобіль марки «Mercedes-Benz» та поїхав з місця злочину, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Отримавши повідомлення, Ситуаційний відділ обласного управління Нацполіції направив на місце події слідчо-оперативну групу ГУНП, співробітників Чернівецького районного управління поліції, патрульних поліцейських та орієнтував на розшук зловмисника всі наряди поліції області. За наказом начальника ГУНП на території Чернівецького району було введено спеціальну поліцейську операцію.

Менше, ніж за годину оперативники Управління карного розшуку обласного управління Нацполіції та співробітники кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції розшукали правопорушника та затримали його.

Попередньо правоохоронці встановили, що між групою осіб виникла словесна суперечка, під час якої 22-річний чоловік вистрілив у 20-річного з невстановленого пістолета, спорядженого гумовими кулями.

Лікарі надали потерпілому медичну допомогу. Наразі його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. // Погляд