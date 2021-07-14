У Чернівцях поліцейські затримали жінку за вбивство співмешканця

Сьогодні, 14 липня, до поліції надійшло повідомлення від чернівчанки, яка повідомила, що її сусідка на вулиці кричить про те, що вбила свого співмешканця. Поліцейські оперативно відреагували на виклик та затримали правопорушницю.

Для з’ясування обставин злочину за вказаною адресою одразу виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області, Чернівецького районного управління поліції, оперативники карного розшуку та експерти-криміналісти.

Правоохоронці здійснили низку першочергових слідчих дій та з’ясували, що вранці між співмешканцями, які проживали на вулиці Макієвська, виникла суперечка під час спільного розпивання алкогольних напоїв. Внаслідок конфлікту 51-річна чернівчанка вхопила кухонного ножа та нанесла 61-річному своєму цивільному чоловікові декілька ударів ножем по тулубу. У результаті отриманих травм чоловік помер на місці події. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть потерпілого.

За фактом смерті чернівчанина слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тіло чоловіка слідчі направили на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.

Коментує: Віктор КОЗАН — заступник начальника слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області