У Чернівцях поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною

Зі слів очевидців, господар неодноразово знущався над своєю собакою, що призвело до загибелі тварини. За вчинення такого кримінального правопорушення чоловікові загрожує відповідальність згідно із чинним законодавством.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на території одного із домогосподарств Чернівців господар жорстоко поводиться із собакою.

Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. За вказаною адресою правоохоронці виявили тіло собаки без ознак життя. Поліцейські встановили власника собаки – 26-річного чернівчанина.

За вказаним фактом співробітники сектору дізнання Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Тіло собаки направили для дослідження ветеринарам для встановлення причини смерті.

Поліцейські проводять всі необхідні слідчо-розшукові заходи для з’ясування всіх обставин події. Досудове розслідування триває.

Коментує: Світлана СОРОЦЬКА — начальник сектору дізнання Шевченківського відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області