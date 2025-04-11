У Чернівцях від пневмонії помер 11-річний хлопчик: поліція розслідує батьківську недбалість

У Чернівцях у реанімаційному відділенні лікарні внаслідок двобічної пневмонії помер 11-річний хлопець. До медзакладу його госпіталізували у важкому стані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 166 про злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

4 квітня до правоохоронців звернулися медики, які приїхали на виклик і виявили 11-річного хлопця у тяжкому стані. Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, де він згодом помер.

“Відповідно до попереднього висновку медиків, причиною смерті стала двобічна пневмонія. Тіло померлого хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті“, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За адресою, де проживав хлопець, виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та соціальні працівники. Правоохоронці з’ясували, що хлопець з народження важко хворів. Сім’я на обліку соціальних служб не перебувала.

Чи стала причиною смерті хлопця батьківська недбалість, поліція з’ясовує в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

“Відомо, що матір виховує також 15-річного сина. До прийняття фахівцями відповідного рішення, він перебуватиме під наглядом бабусі“, – додають у поліції. // УП. Життя