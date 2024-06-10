У Чернівцях виявили частини свиней, інфікованих африканською чумою — Держпродспоживслужба

У Чернівцях на березі річки Прут виявили частини свиней. Вони були інфіковані вірусом африканської чуми свиней.

Про це в коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован.

За її словами, на березі виявили свіжу тушу двомісячної свійської свині, а також 12 частин та субпродукти дорослої свині. На місці провели дезінфекцію, а туші спалили. Попередньо зразки м’яса відправили на експертизу в державну лабораторію держпродспоживслужби у Івано-Франківську. Там підтвердили наявність вірусу африканської чуми свиней.

Цей вірус не є небезпечним для людини, він передається від свині до свині. На м’ясі не було позначок чи клейма, тому невідомо звідки вони взялися на березі. Поліція проводить розслідування та перевірку щодо цього випадку. Справу ще не кваліфікували, повідомила у коментарі Суспільному речниця нацполіції Кароліна Маришева.

Що відомо про африканську чуму свиней

Африканська чума свиней – це небезпечне та невиліковне інфекційне захворювання, яке вражає свиней. Вірус характерний високою смертністю, легкими шляхами передачі та мутацією. Свині, уражені вірусом, мають підвищену температуру тіла, ослабленість, блювання, втрату апетиту, кровотечі з рота, вух чи очей.