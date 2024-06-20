У Чернівцях взято під варту дівчину, підозрювану у зберіганні наркотиків з метою збуту у великих розмірах

Співробітники Управління боротьби з наркозлочиністю ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з Чернівецького райуправління поліції викрили протиправну діяльність 18-річної чернівчанки. За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію, щодо можливого незаконного збуту наркотиків, поліцейські 14 червня зупинили для перевірки підозрілу дівчину.

Під час огляду у наплічнику 18-річної місцевої жительки правоохоронці виявили та вилучили 6 пакетів із речовинами та таблетками, схожими на наркотичні.

Поліцейські затримали чернівчанку в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантки співробітники поліції виявили та вилучили:

128 пробників із прозорою речовиною;

зіп-пакети у великій кількості різних розмірів;

ізолюючі стрічки;

електронні ваги;

скляні та пластикові ємкості;

зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Правоохоронці все вилучене направили для проведення експертиз до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили дівчині про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 і 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців суд обрав фігурантці запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області