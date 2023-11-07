У Чернівцях затримали чоловіка, який пограбував військовослужбовця

Майном буковинця відкрито заволодів раніше судимий чернівчанин. Наразі за фактом вчинення злочину слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Учора, 6 листопада, до поліції звернувся 45-річний військовослужбовець, житель обласного центру та повідомив, що на одній із вулиць міста невідомий чоловік відкрито заволодів його сумкою, в якій знаходилась 21 тисяча гривень та документи.

На місце вчинення кримінального правопорушення одразу виїхали співробітники Управління карного розшуку ГУНП, оперативники та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції. Під час здійснення розшукових заходів правоохоронці «по гарячих слідах» встановили особу та місцезнаходження грабіжника. Ним виявився 36-річний житель Чернівців, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Речові докази поліцейські вилучили та затримали зловмисника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, яке передбачене частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території регіону.

Коментує: Кароліна МАРИШЕВА – начальник відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області