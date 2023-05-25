У Чернівцях затримали чоловіка, який зайшов до медичного закладу з гранатою

25 травня, близько 18:30 уродженець Запорізької області зайшов до приміщення місцевої лікарні та погрожував предметом, схожим на гранату. Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви такої поведінки чоловіка.

– На спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікарів медичної установи, про те, що невідомий чоловік в приміщенні лікарні погрожує гранатою.

Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Співробітники поліції оперативно спрацювали та затримали 35-річного уродженця міста Запоріжжя. Предмет, схожий на гранату, вибухотехніки оглянули та вилучили. Слідчо-оперативна група працює на місці, найближчим часом буде надана правова оцінка діям чоловіка, – повідомив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Коментує: Віктор Нечитайло – начальник ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області