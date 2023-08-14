У Черняхівській громаді нетверезий водій з підробленим посвідченням хотів відкупитися від поліцейських

Уночі 13 серпня інспектори групи реагування Черняхівського відділу поліцейської діяльності патрулювали на автодорогу сполученням Дівочки – Бежів. Вони зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 2107, водій якого порушував обмеження, встановлені комендантською годиною.

Керманич, 27-річний житель громади, надав патрульним посвідчення водія. Під час перевірки за відповідними обліками було встановлено, що документ з такими реєстраційними даними видавався іншій особі.

Окрім цього, під час спілкування з водієм правоохоронці запідозрили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Обстеження за допомогою алкотестера засвідчило наявність у крові молодика 1, 43 проміле алкоголю.

Під час фіксації вчинених правопорушень керманич запропонував поліцейським «вирішити питання» про непритягнення його до відповідальності. Відкупне у розмірі 5 тисяч гривень він поклав у службову автівку, хоча поліцейські неодноразово попереджали його про протиправність таких намірів.

Усе це було задокументоване слідчо-оперативною групою Житомирського районного управління, яка прибула за викликом колег. Посвідчення водія, яким користувався молодик, було вилучене для проведення відповідних експертиз.

Тож нині, окрім адміністративної відповідальності за нетверезе кермування, чоловікові загрожує й покарання за кримінальні діяння.

За фактом надання неправомірної вигоди поліцейським (ст. 369 ККУ) та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) слідчі Житомирського РУП відкрили кримінальні провадження.

Подібні протиправні дії тягнуть за собою покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі строком до 4 років.

Житомирське районне управління поліції