У Черняхівській громаді Житомирщини нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських

Житель одного з сіл громади запропонував правоохоронцям гроші, щоб уникнути відповідальності за кермування у стані сп’яніння. Нині всі обставини правопорушення встановлює слідство.

Пообіді 7 травня інспектори групи реагування Черняхівського відділу поліцейської діяльності під час патрулювання в одному з сіл громади зупинили автомобіль «Кіа», водій якого знехтував правилами користування ременями безпеки.

Під час спілкування з керманичем, 55-річним місцевим жителем, поліцейські також встановили, що чоловік не має при собі посвідчення водія та належні реєстраційні документи на автівку.

Окрім цього, правоохоронці запідозрили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження належного освідування чоловік відмовився.

Однак під час складання адміністративних матеріалів за вчинені правопорушення керманич запропонував поліцейським «вирішити питання» про непритягнення його до відповідальності. Відкупне він поклав у службову автівку, хоча поліцейські неодноразово попереджали його про протиправність таких намірів.

Усе це задокументували працівники слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління. Нині за фактом спроби давання хабаря правоохоронцям слідчі відкрили кримінальне провадження.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України подібні протиправні дії тягнуть за собою покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі строком до 4 років.

Житомирське районне управління поліції