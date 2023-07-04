У Червонограді поліцейські оперативно викрили зловмисників, підозрюваних у крадіжці майна у військовослужбовця

Поліцейські нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції, в ніч на 3 липня на вулиці Шухевича у райцентрі зловмисники, розбивши скло, викрали з мікроавтобуса «Мерседес Віто», який власник – військовослужбовець Збройних сил України, залишив біля свого будинку, два бронежилети, дві каски та дві військові сумки, після чого втекли.

До розшуку злодіїв були задіяні оперативники кримінальної поліції, екіпажі реагування патрульної поліції та слідчі територіального підрозділу поліції. Проведеними заходами, за допомогою камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє місцевих мешканців віком 18 та 15 років. Речові докази у них вилучено.

Слідчі Червоноградського районного відділу поліції повідомили старшому із зловмисників про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваний, причетний до інших подібних злочинів, скоєних у Червонограді, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Щодо молодшого із зловмисників, неповнолітнього – питання про притягнення його до відповідальності вирішується.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області