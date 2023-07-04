У Червонограді поліцейські оперативно викрили зловмисників, підозрюваних у крадіжці майна у військовослужбовця

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Поліцейські нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції, в ніч на 3 липня на вулиці Шухевича у райцентрі зловмисники, розбивши скло, викрали з мікроавтобуса «Мерседес Віто», який власник – військовослужбовець Збройних сил України, залишив біля свого будинку, два бронежилети, дві каски та дві військові сумки, після чого втекли.

у червонограді поліцейські оперативно викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця

До розшуку злодіїв були задіяні оперативники кримінальної поліції, екіпажі реагування патрульної поліції та слідчі територіального підрозділу поліції. Проведеними заходами, за допомогою камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє місцевих мешканців віком 18 та 15 років. Речові докази у них вилучено.

Слідчі Червоноградського районного відділу поліції повідомили старшому із зловмисників про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваний, причетний до інших подібних злочинів, скоєних у Червонограді, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Щодо молодшого із зловмисників, неповнолітнього – питання про притягнення його до відповідальності вирішується.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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