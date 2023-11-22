У Червонограді розшукали водія, який вчинив наїзд на 14-річну дівчинку та втік з місця події

Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на арештмайданчик. За скоєне водію, 75-річному місцевому жителю, загрожує покарання – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада близько 17.00 на вулиці Героїв Майдану у Червонограді. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину пішохідним переходом та втік з місця події. Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітниками сектору реагування патрульної поліції спільно з слідчими Червоноградського районного відділу поліції встановили, що наїзд на дівчинку скоїв 75-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем ЗАЗ «Словута». Поліцейські встановили його місце перебування, автомобіль, яким було скоєне наїзд, вилучений на арештмайданчик

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи

Відділ комунікації поліції Львівської області