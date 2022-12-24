У Чорнобаївці затримали ворожого поплічника, який за вказівкою «гауляйтера» Турульова розквартировував у селищі окупантів

Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області.

Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Для цього запропонував свою «допомогу» колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується у захоплених районах півдня України.

Саме за «протекцією» гауляйтера кремля його призначили керівником так званого «коммунального предприятия сельской территориальной общины».

На цій «посаді» він займався розквартируванням особового складу окупаційних угруповань рф у приміщеннях місцевих підприємств.

Також за його вказівкою підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників.

При цьому на території власного підприємства він зберігав «гумдопомогу» з рф, яку ворог намагався використати для забезпечення «явки» на псевдореферендумі.

Після звільнення селища зловмисник планував втекти до країни-агресора. Втім співробітники СБУ своєчасно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України