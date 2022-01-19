У Чорноморську 23-річного молодика затримали за підозрою в розбійному нападі на жінку

Зловмисник приїхав додому до 67-річної жительки Дальницької об‘єднаної територіальної громади, у якої колись винаймав житло, забрав у господині телевізор, а щоб не чинила супротив, побив по голові ногами та дерев’яним стільцем.

Потерпілу в безпритомну стані виявила сусідка, яка допомагала їй по господарству. На місце події вона викликала поліцію та «швидку». Жінку медики госпіталізували в комі з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа. Правоохоронці ж встановили, хто навідувався до її житла.

Пошуками фігуранта зайнялися оперативники. За лічені години вони розшукали правопорушника в місті Чорноморськ. Той зізнався: приходив до пенсіонерки по гроші, які вона нібито в нього викрала влітку минулого року, коли він в неї проживав, але замість коштів, яких у жінки не було, забрав телевізор. Господиня спробувала стати на заваді непроханому гостю, за що він її жорстоко побив.

Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури кваліфікували його дії як розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що передбачає ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин молодикові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією відділення поліції № 1

Одеського районного управління поліції № 2)