У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
Справа стосується так званих скруток ПДВ.
У приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України 3 листопада відбуваються обшуки. Їх проводять працівники Національного антикорупційного бюро, СБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Також слідчі дії проходять у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
«Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових «скруток», яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету», – йдеться у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.
Вранці 3 листопада заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що до першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка, якого сьогодні парламент готується відправити у відставку, можуть бути питання у правоохоронних органів.
Уранці 3 листопада зʼявилася інформація про слідчі дії за місцем роботи Любченка. Водночас сам він на прохання LB.ua прокоментувати ситуацію, зазначив, що «те, що відбувається, не має до мене відношення».
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи будинок на фото і майданчик перед квартирою його, Любченко відповів негативно. Разом з тим, на перших фото – кабінет голови податкової, де Любченко не працює вже понад пів року. // LB.ua