У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки

Справа стосується так званих скруток ПДВ.

У приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України 3 листопада відбуваються обшуки. Їх проводять працівники Національного антикорупційного бюро, СБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Також слідчі дії проходять у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

«Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових «скруток», яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету», – йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.