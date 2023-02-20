У державній зраді підозрюють депутатку селищної ради з Херсонщини

Прокурори Херсонської обласної прокуратури та Олешківської окружної прокуратури заочно повідомили про підозру депутатці Білозерської селищної ради від нині забороненої в Україні партії «Блок Володимира Сальдо» у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрювана під час окупації російськими військами території Херсонщини перейшла на бік ворога. Вона стпла званою «головою Білозерської військово-цивільної адміністрації».

На псевдопосаді жінка вживала заходів для утвердження окупаційної влади, проводила збори населення, під час яких схиляла місцевих до співпраці з окупаційною владою.

Також вона примушувала приватних підприємців перереєстровуватися за російським законодавством, погрожуючи «націоналізувати» їх майно у разі незгоди.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора