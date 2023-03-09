У державну власність повернуто частину берегу р. Дніпро в смт Козин вартістю понад ₴315 млн.

Прокурори Київської обласної прокуратури відстояли в апеляції повернення у державну власність земельної ділянки площею 8 га вартістю понад 315 млн грн.

Встановлено, що частина берегу р. Дніпро розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду.

Вона повинна перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації була протиправно відведена у приватну власність громадян для ведення селянського господарства. У подальшому ці землі внесені до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з народним депутатом України.

Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської обласної державної адміністрації, задоволено.

Київська обласна прокуратура