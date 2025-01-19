У Держспецзв’язку попереджають про випадки підключення шахраїв до комп’ютерів нібито від імені CERT-UA

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про непоодинокі спроби проникнення у персональні комп’ютери користувачів шахраїв, які діють нібито від імені команди.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, передає Укрінформ.

«Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію про непоодинокі випадки спроб підключень до комп’ютерів з використанням програми AnyDesk нібито від імені CERT-UA», – йдеться в повідомленні.

Так, невстановлені особи надсилають запити на підключення до AnyDesk під приводом проведення «аудиту безпеки для перевірки рівня захищеності», використовуючи ім’я CERT.UA, логотип CERT-UA та ідентифікатор AnyDesk «1518341498» (може змінюватись).

У Держспецзв’язку наголошують, що CERT-UA в окремих випадках може використовувати програмні засоби віддаленого доступу, включно з AnyDesk для надання допомоги користувачам, але лише після попереднього погодження заздалегідь узгодженими каналами взаємодії.

«Активність, описана у цьому інформаційному повідомленні, не належить до діяльності CERT-UA. Разом з тим, очевидно, що зловмисники вкотре вдаються до спроб застосувати методи соціальної інженерії, які базуються на принципах довіри та використання авторитету», – додали у Держспецзв’язку.

CERT-UA закликає користувачів бути пильними і дотримуватися рекомендацій з кібербезпеки.

Як повідомлялося, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, торік опрацювала 4315 кіберінцидентів.