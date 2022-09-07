У держвласність передано активи кремлівської бізнес-структури, якою управляли «ставленики» ОПЗЖ

За матеріалами Служби безпеки на користь нашої держави передано мільйонні активи підконтрольної рф енергокомпанії, якою в Україні управляли особи, наближені до керівництва забороненої партії ОПЗЖ.

За даними слідства, підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи «роснефть» і займалось постачанням електроенергії.

При цьому частину одержаних прибутків переправляли в рф для фінансування бойових дій проти українських військ.

У травні цього року в результаті слідчо-оперативних дій СБУ заблокувала роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 млн грн було накладено арешт.

Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що афілійована з ОПЗЖ комерційна структура отримувала фінансування від «роснєфті» на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах рф.

Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це в свою чергу призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку.

У подальшому представники рф використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі.

У межах кримінального провадження за фактом можливого вчинення злочинів за:

ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України),

ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2,

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України