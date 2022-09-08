У держзраді та колабораціонізмі підозрюють очільників районних псевдопрокуратур т. зв. «ЛНР» та псевдопосадовця Старобільського СІЗО

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом громадянам України у добровільному зайнятті посад в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території та державній зраді (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року троє жителів Луганської області погодилися на заняття посад у незаконних правоохоронних органах окупаційної влади.

Підозрювані зайняли посади «заместителя начальника отдела интендантского комунально-бытового обеспечения Старобельскго СИЗО УИН МВД ЛЕР», «руководителя прокуратуры Кременского района ЛНР» та «руководителя прокуратуры Новоайдарского района ЛНР». Вони надавали ворогові допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Вказані громадяни ніколи не були працівниками органів прокуратури України.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснює слідчий відділ Управління СБУ у Вінницькій області.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора