У Деснянському районі Києва молодика затримали за збут наркотиків

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисника 40 пакетиків з марихуаною. Слідчі повідомили наркоділку про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчими та працівниками карного розшуку відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції викрито місцевого мешканця, який у власній квартирі на проспекті Маяковського займався збутом наркотиків. Поліцейські перевірили інформацію та провели невідкладні слідчі дії з документування злочинної діяльності.

Як розповів слідчий відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Віталій Довгун, на момент санкціонованого обшуку у помешканні перебував господар оселі, який раніше вже був судимий за наркозлочини:

«У ході слідчих дій ми виявили розфасовані 40 пакунків з наркотичною речовиною, схожою на марихуану. Крім цього, в оселі ми виявили та вилучили предмет, схожий на штик-ніж. 28-річного порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а заборонені речовини направили на проведення експертного дослідження».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усіх осіб причетних до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Києва