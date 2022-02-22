У Деснянському районі Києва поліцейські виявили наркозбувача

Правоохоронці вилучили у зловмисника 54 згортки з порошкоподібною речовиною, ймовірно, амфетамін. Порушнику повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

Працівники патрульної поліції на вулиці Деснянській зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями водій помітно нервував. А коли поліцейські запитали про наявність заборонених предметів чи речовин, то чоловік повідомив, що має згортки з розфасованими наркотиками.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, на місце прибула слідчо-оперативна група та задокументувала злочин:

«У водія вилучено вилучила 54 згортки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Речові докази направлені на проведення експертизи. Ми затримали 30-річного місцевого мешканця и у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від шести до десяти років з конфіскацією майна.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Крім того, після проведення експертних досліджень можлива перекваліфікація злочину на більш тяжкий», — додав Зураб Мелікідзе.

Відділ комунікації поліції Києва