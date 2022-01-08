У Деснянському районі столиці перехожі виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, слідчі дії тривають.

До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік із пораненнями.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий – уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події.

Відділ комунікації поліції Києва