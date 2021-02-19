У Деснянському районі столиці затримали чоловіка, який пограбував кур’єра

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про пограбування на проспекті Маяковського. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №2 Деснянського управління Олександр Святнюк, потерпілий працює кур’єром у одній зі служб доставки. Коли він приїхав на адресу, аби передати замовлення, до нього раптово підійшов незнайомець, вдарив та відібрав велосипед.

«За отриманими прикметами ми розшукали та затримали правопорушника. Чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Ним виявився уродженець Київської області, 1988 року народження, раніше судимий за крадіжки», — додав Олександр Святнюк.

Фігурант зізнався у скоєному злочині та повідомив, що велосипед здав у ломбард, а отримані кошти витратив на власний розсуд.

Слідчі Деснянського управління поліції оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного арешту. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва