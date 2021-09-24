У дитячій лікарні в Броварах невідомий вдарив медсестру ножем і втік

20 вересня невідомий зайшов у інфекційне відділення дитячої лікарні. При спробі його затримати, чоловік порнув медсестру ножем і втік.

Про це журналістам «Трибуни» повідомили в центрі «Дитяча лікарня».

За словами заступниці директора ББКЛ із дитинства та пологової допомоги Наталії Волошиної, у понеділок, 20 вересня, медсестри центру «Дитяча лікарня» звернули увагу на молодого чоловіка років 30-35-ти, який ходив коридором інфекційного відділення. На запитання, що він тут робить, чоловік відповів, що перебуває в лікарні разом зі своєю дитиною.

Медики перевірили всі палати і з’ясували, що незнайомець сказав неправду – серед пацієнтів відділення таких немає. Коли чоловік зрозумів, що його запідозрили, намагався з відділення вийти.

Щоб з’ясувати наміри перебування незнайомця в дитячому відділенні, одна з медсестер намагалася його затримати і схопила за куртку. Як повідомила Наталія Волошина, тоді чоловік вийняв ножа, схожого на тесак із довжиною леза близько 50 см, і порнув медсестру по руці.

Потім незнайомець відчинив вікно та виплигнув із третього поверху соматичного корпусу. Саме тут, через капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення, воно і розташовується.

Охорона лікарні намагалася затримати чоловіка, проте він переплигнув через огорожу та втік у напрямку Зеленого папуги.