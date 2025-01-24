У діяльності Нацакадемії аграрних наук виявлено порушень на суму понад ₴1 млрд.

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

Проведено перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України. Виявлено порушення діяльності на суму понад 1 млрд. грн. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Аудитори перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств. Як зазначається, найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

«Наприклад, деякі ділянки передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що за своєю суттю мали ознаки прихованої оренди. Це завадило установам та підприємствам академії отримати додаткових надходжень на загальну суму понад 70 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Також Національна академія аграрних наук була малоефективною у вирощуванні сільгосппродукції, яка мала врожайність нижче середнього у відповідних регіонах рівня. Сама ж продукція часто реалізовувалася за заниженими цінами.

Крім того, відбувалося безпідставне списання посівів сільгоспкультур, на окремих ділянках взагалі не проводився збір урожаю. Це не дозволило НААН отримати додаткові надходження близько 487 млн грн (з яких 6,4 млн грн – безпосередньо втрачені).

Аудитори передали матеріали перевірки правоохоронним органам. // Главком