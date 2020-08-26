У Дніпрі 12-річні хлопці помітили як грабують дідуся й зателефонували до поліції

Ця історія про хоробрість і чуйні серця двох маленьких дніпрян, які допомогли затримати імовірного грабіжника.

Вони гралися в дворі одного з будинків на вулиці Киргизькій, коли помітили як невідомий чоловік силоміць відібрав гроші в дідуся просто посеред білого дня. Друзі своєчасно зорієнтувалися й одразу викликали поліцію.

Патрульні Станіслав Пушкеля та Антон Кравченко прибули на місце події. Там вони поспілкувалися з потерпілим. Старенький повідомив їм небагато. Він просто відчув, що хтось вихопив в нього гроші, а от прикмет нападника чоловік повідомити не міг, оскільки, як виявилося, у нього порушення зору.

Тут на допомогу прийшли двоє маленький очевидців. За їхніми словами, коли зловмисник зрозумів, що вони побачили його вчинок, то побіг за ними. Вони злякалися й заховалися у під’їзді. Хоробрі заявники встигли роздивитися грабіжника й змогли детально його описати.

Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу і обстежили прилеглу територію. Незабаром вони помітили чоловіка, схожого за прикметами. Він перебував у компанії 5-х осіб, а побачивши патрульних, намагався втекти. Його товариші спробували перешкодити затриманню, але поліцейські все ж надягли на ймовірного грабіжника кайданки.

Слідчо-оперативна група під час поверхневої перевірки затриманого виявила у його спідньому заховані гроші старенького. Чоловіка доставили до Шевченківського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

Дякуємо 12-річним помічникам за їхній хоробрий вчинок, а їхнім батькам за гідне виховання!

Патрульна поліція України