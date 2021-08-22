У Дніпрі 26-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Під час конфлікту зловмисник палицею побив 52-річного місцевого жителя, після чого наніс численні травми іншому чоловіку, від яких той помер.

Злочин стався 20 серпня в селі Надіївка в Солонянському районі. Правоохоронці встановили, що біля одного з дворів під час сварки між двома односельцями, один з них дерев’яною палицею та руками і ногами наніс численні удари по різним частинам тіла потерпілому. Після чого, нападник пішов до іншого домоволодіння та спричинив численні тілесні ушкодження 39-річному місцевому жителю, від отриманих травм чоловік помер.

Проведеними заходами поліцейські відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції, за вчинення злочину затримали 26-річного раніше судимого жителя Солонянського району в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину- дерев’яну палицю.

21 серпня слідчі за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП