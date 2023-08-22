У Дніпрі 31-річного раніше судимого чоловіка затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Зловмисник під час конфлікту наніс удари пляшкою по голові 56-річному чоловікові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Злочин стався 21 серпня в одному з будинків Шевченківського району міста. Поліцейські відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції затримали 31-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 серпня слідчі повідомили зловмиснику про підозру за п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП