У Дніпрі 38-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження 61-річному знайомому

Злочин стався 20 листопада в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Як встановили правоохоронці, сварка між двома чоловіками виникла у гаражному приміщенні 61-річного потерпілого. З тяжкими травмами потерпілий госпіталізований до міської лікарні.

Працівники кримінальної поліції, за участі поліцейських кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 38-річний місцевий житель.

Правоохоронці зібрали докази, які вказують на причетність чоловіка до злочину та 22 листопада повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції