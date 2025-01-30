У Дніпрі 39-річний чоловік спочатку погрожував працівникам міськводоканалу, потім почав стріляти

Внаслідок події постраждалих немає.

28 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий вчиняє хуліганські дії на вулиці Словʼянська. На місці поліцейські зʼясували, що до працівників комунальної служби, коли ті проводили ремонті роботи, вийшов чоловік з будинку напроти та почав конфліктувати. Спочатку містянин нецензурно висловлювався в бік працівників водоканалу, погрожував фізичною розправою, а потім почав стрілянину. Підозрюваний зробив постріл зі зброї в повітря.

Працівники відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 провели обшук у будинку стрілка та вилучили пістолет з ознаками переробки, набої та пневматичну гвинтівку. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

29 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від 3 до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції №1