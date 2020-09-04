У Дніпрі членів злочинного угруповання затримано за вимагання ₴4 млн. з фермерів (відео)

Вимагачів затримали вчора, 3 вересня, за участю спецпризначенців КОРД під час отримання першої частини грошей у сумі 700 тисяч гривень.

Злочинну діяльність угруповання задокументували слідчі та співробітники управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

До складу групи входило троє чоловіків, жителі м. Дніпра, Синельникове та Солонянського району. Протягом місяця вони постійно телефонували фермерам та погрожували фізичною розправою. Щоб довести серйозність своїх намірів – підпалили територію біля зерносховища та обстріляли його. За безперешкодний «дозвіл» займатися фермерською діяльністю, залишити у спокої родину та не шкодити майно вимагали 4 млн гривень.

Зібравши достатньо доказів причетності чоловіків до вимагання коштів з потерпілих, правоохоронці затримали їх при передачі першої частини грошей від фермерів в сумі 700 тис. гривень. Під час обшуків за місцем мешкання та в автомобілях затриманих вилучено грошові кошти, зброю та боєприпаси.

Наразі всіх фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), що передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області