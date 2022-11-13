У Дніпрі чоловік намагався обміняти фальшиве посвідчення водія на справжнє

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У Дніпрі чоловік звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє фейкове посвідчення водія на справжнє, проте його було викрито.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу МВС.

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Водій спланував візит за допомогою електронного запису. У ході стандартної перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС адміністратор з’ясував, що права цьому громадянину не видавали.

Незабаром відвідувач зізнався, що користувався документом, який придбав в Інтернеті. Згодом він вирішив обміняти фейковий документ на справжній, щоб він відображався у «Дії».

Інформацію щодо цього факту передали до поліції.

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