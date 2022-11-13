У Дніпрі чоловік намагався обміняти фальшиве посвідчення водія на справжнє

У Дніпрі чоловік звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє фейкове посвідчення водія на справжнє, проте його було викрито.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу МВС.

Водій спланував візит за допомогою електронного запису. У ході стандартної перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС адміністратор з’ясував, що права цьому громадянину не видавали.

Незабаром відвідувач зізнався, що користувався документом, який придбав в Інтернеті. Згодом він вирішив обміняти фейковий документ на справжній, щоб він відображався у «Дії».

Інформацію щодо цього факту передали до поліції.