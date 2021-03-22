У Дніпрі чоловік побив 9-річного хлопчика

Чоловіка, який на дитячому майданчику побив дитину, доставили до відділення поліції.

21 березня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про побиття дитини на дитячому майданчику по вулиці 8 Березня в смт Слобожанське.

Правоохоронці встановили особу чоловіка та доставили його до відділення поліції № 8.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з’ясовують причини та обставини інциденту.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП