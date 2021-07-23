У Дніпрі чоловіка, який поранив людину під час розбійного нападу, взято під варту

Сьогодні, 23 липня, Бабушкінським судом підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Злочин стався 9 липня на станції технічного обслуговування автомобілів у Новокодацькому районі Дніпра. Як встановили поліцейські, зловмисник вистрелив у ногу адміністратору закладу та заволодів грошима із каси. Після скоєння злочину він втік з місця злочину. 33-річного постраждалого доставили до лікарні.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції розшукали підозрюваного. Ним виявився 33-річний раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів місцевий мешканець.

21 липня зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього пістолет з маркуванням «Ekol», який за результатами експертизи є вогнепальною зброєю.

За вказаним фактом слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ч .1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

22 липня чоловіку вручили повідомлення про підозру. Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції