У Дніпрі до 8 років засуджено жінку, яка продала дворічного сина за ₴1 млн.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури 20-річну мешканку м. Дніпра визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі за торгівлю людьми, вчинену стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

У суді доведено, що засуджена вирішила продати свого 2-річного сина. З цією метою вона знайшла потенційну покупницю, якій запропонувала передати малолітнього за грошову винагороду – 1 млн грн. За отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

Під час судового розгляду свою вину не визнавала.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора