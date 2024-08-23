У Дніпрі двоє осіб за $25 тис. допомагали військовозобов’язаному ухилитися від мобілізації

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю та його спільниці.

Їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець-діючий адвокат запропонував знайомому «вирішити питання» щодо уникнення мобілізації. Він мав вплинути на службових осіб ТЦК та СП і ВЛК для видачі медичних документів, що визначають військовозобов’язаного непридатним до служби з виключенням із військового обліку. Для цього залучив свою знайому.

Вартість такої «послуги» становила 25 тис доларів США.

Також підозрюваний через свої зв’язки в ТЦК та СП допоміг отримати військовозобов’язаним пусті бланки повісток з метою уникнення призову на військову службу за мобілізацією. Він передав їх ухилянтам та одержав за це неправомірну вигоду у розмірі 45 тис грн.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження встановлюється причетність до протиправної діяльності службовців ТЦК та СП.Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Полтава, оперативний супровід – Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора