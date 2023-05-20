У Дніпрі на хабарі за закриття кримінального провадження викрито заступника начальника відділення поліції

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного із відділень поліції області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав від громадянки 70 тис гривень за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, та співробітниками Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури