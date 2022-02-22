У Дніпрі на передачі ₴70 тисяч «відкупних» правоохоронці затримали чоловіка

Хабаря слідчому поліції Дніпра пообіцяв підозрюваний у збуті наркотиків за уникнення відповідальності. Правоохоронець про корупційну пропозицію доповів керівництву та працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

До слідчого одного з відділень Дніпровського районного управління поліції Дніпропетровщини звернувся 29-річний фігурант кримінального провадження. Чоловік, відносно якого у суді розглядаються матеріали з обвинувальним актом щодо збуту наркотиків, знову отримав підозру за продовження тієї ж злочинної діяльності. Усвідомлюючи, що цей факт врахує суд, зловмисник спробував домовитися зі слідчим поліції і пообіцяв 3 000 доларів хабаря.

Старший лейтенант поліції відразу рапортував про подію керівництву та до Дніпровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За ініціативи УДВБ НПУ Західною окружною прокуратурою міста Дніпро розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу службової особи.

Правоохоронці затримали мешканця Дніпра у кімнаті прийому громадян, відразу після передачі ним поліцейському першої частини відкупних – 70 000 гривень. Кошти вилучено.

Слідчі поліції готують вручення підозри чоловікові за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку до обрання запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України