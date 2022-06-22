У Дніпрі неадекват кинув з вікна вибуховий пристрій, поранивши дитину (відео)

Поліцейським вдалося затримати зловмисника, поранена дитина зараз у лікарні.

У Дніпрі сьогодні ввечері прогримів вибух — на Запорізькому шосе неадекватний чоловік викинув з вікна квартири гранату.

Про це передає «Днепр оперативный«, публікуючи фото і відео з місця інциденту.

На місце прибули поліцейські й оточили територію. Повідомляється, що в результаті вибуху постраждала як мінімум одна дитина — його забрали в лікарню.

За неофіційною інформацією, зловмисник забарикадувався в квартирі. Затримати його вдалося в результаті проведеної спецназом операції.

Після затримання стало відомо, що хуліган перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. За місцем його проживання, за даними ЗМІ, знайшли іншу зброю. Через вибух пошкодження отримали припарковані автомобілі.

У мережі з’явилося відео інциденту і фото затриманого.

У прес-службі обласної поліції підтвердили поранення 11-річної дитини. Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу зловмисника.

Пізніше в поліції підтвердили факт затримання й розповіли про зловмисника.

«Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як встановили правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння кинув предмет схожий на гранату з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні. // УНІАН