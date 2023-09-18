У Дніпрі неадекват забризкав балончиком пішоходів, яких ледь не переїхав на «зебрі» (відео)

У Дніпрі неадекватний водій ледь не переїхав пішоходів, які переходили дорогу по «зебрі», а потім ще й атакував їх з балончика.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Сьогодні вранці на прохідній ЮМЗ чоловік на Mazda перетнув подвійну суцільну смугу, та на червоний сигнал світлофора проскочив поміж натовпу пішоходів.

Коли обурені пішоходи зробили зауваження, водій вибіг з салону та забризкав їх з газового балончика.

З власних джерел нам стало відомо, що чоловік – таксист.

Патрульні відреагували на інцидент. Чоловіка на автомобілі Mazda виявили і зупинили. Під час спілкування з кермувальником в нього помітили ознаки наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медогляд, у встановленому законом порядку. Чоловік погодився. Результат буде за 10 діб.

Також на громадянина склали адмінматеріали за порушення ПДР та доставили до відділку поліції. Чоловіку загрожує відповідальність за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).