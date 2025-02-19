У Дніпрі оперативно затримали чоловіка, причетного до пограбування літньої жінки

Нападник увірвався до будинку 82-річної потерпілої й, погрожуючи, заволодів її золотими прикрасами.

17 лютого близько 18.30 до поліції звернулась налякана містянка. Пенсіонерка повідомила, що до її оселі проник чоловік та пограбував її – відібрав сережки.

Оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 через декілька годин після злочину розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 53-річний чоловік, який раніше вже скоював майнові злочини.

З’ясувалося, що награбоване зловмисник здав до ломбарду.

18 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2