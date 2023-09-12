У Дніпрі оперативно затримали злочинця, який вдарив знайомого ножем

Як з’ясувалося, в одному із гуртожитків міста сталася бійка, після якої одного із чоловіків доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями.

Злочин стався 10 вересня близько 10.40 в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Під час конфлікту підозрюваний наніс ножове поранення своєму знайомому у живіт.

В ході проведення слідчих заходів працівники відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції спільно з працівникками управління кримінального аналізу встановили, що до скоєного злочину причетний 45-річний місцевий житель. Через декілька годин дільничний офіцер відділення поліції Олександр Стасюк розшукав та затримав нападника на території району.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучено знаряддя злочину – ніж.

11 вересня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті-до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП