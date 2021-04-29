У Дніпрі організована злочинна група випускала підроблені харчові продукти під брендами відомих виробників

В середньому зловмисники щомісяця виготовляли від 25 до 30 тонн фальсифікату, який збувався різним суб’єктам господарської діяльності через інтернет-магазин.

Учасників угруповання викрили поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

До складу злочинного угрупування входило 5 мешканців Дніпропетровської області віком від 28 до 47 років, які вели свою злочинну діяльність з червня 2020 року. Зловмисники створили підпільний цех у Дніпрі та запустили лінію з виготовлення фальсифікованих харчових сумішей з сировини невідомого походження. Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств.

Для легалізації протиправної діяльності фігуранти використовували декілька підконтрольних їм підприємств, через які й збували свою продукцію, оформлюючи її за документами як сировину для виробництва продуктів харчування.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару)Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підроблених етикеток заводів-виробників, мобільні телефони, банківські картки, печатки та бухгалтерську документацію підконтрольних групі підприємств, 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад мільйон гривень, обладнання та інше устаткування для її виготовлення та пакування.

За результатами обшуків п’ятьом фігурантам вручені повідомлення про підозру за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України.

Наразі призначено ряд експертиз, за результатами яких будуть встановлені точні суми збитків, спричинені товаровиробникам.

Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами УПК в Дніпропетровській області