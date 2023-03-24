У Дніпрі п’яний водій на ВАЗ врізався у таксі, травмував жінку з дитиною та втік

У Дніпрі чоловік сів за кермо у нетверезому стані, влаштував ДТП із постраждалими та спробував втекти з місця аварії.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Аварія сталася вчора, 23 березня, близько 18:35 на вулиці Дзеркальній. 37-річний водій ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здав назад і врізався у Renault служби таксі Bolt.

Крім того, він травмував двох пішоходів – 4-річну дівчинку та її маму. Дитину з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом ноги доправили до обласної дитячої лікарні.

Свідки вихопили у чоловіка ключі від авто, а сам винуватець ДТП втік. На щастя, його спіймали та передали поліцейським небайдужі містяни.

Водія доставили до накодиспансера для проходження тесту на алкогольне сп’яніння. Результат показав 2,31 проміле.