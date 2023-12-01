У Дніпрі п’ятеро співробітників кафе працювали з підробленими санітарними книжками

П’ятеро працівників кафе “Смак” на Тополі у Дніпрі використовували підроблені санітарні книжки.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Працівники закладу купили санітарні книжки в інтернеті замість того, щоб пройти медичне обстеження, як того вимагає закон. Підробку виявили інспектори під час перевірки дотримання правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами 12 вересня 2023 року.

Усі п’ятеро співробітників кафе надали санітарні книжки, які нібито були видані в одній та медустановах Дніпра, при цьому серійні номери документів були по порядку. Як з’ясувало слідство, жоден із п’ятьох не проходив медогляд, що підтвердили у самій медустанові. А експертиза встановила, що печатки на документах було підроблено.

Свою провину вони визнали повністю.

Бабушкінський районний суд Дніпра призначив кожному із обвинувачених штраф у розмірі 850 гривень.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень