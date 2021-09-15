У Дніпрі п’ятьох поліцейських підозрюють у вимаганні хабарів та вибиванні зізнання у злочинах

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури п’ятьом правоохоронцям одного з відділень поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Нацполіції в області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також перевищенні службових повноважень (ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 та ч.2 ст.365 КК України).

За даними слідства, оперуповноважений організував злочинну групу, до складу якої входило двоє його колег, для систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До такої діяльності вони періодично залучали ще двох поліцейських. З травня 2020 року по січень 2021 року правоохоронці, перевищуючи службові повноваження для створення видимості ефективної роботи, примушували громадян зізнаватись у скоєнні злочинів, здійснюючи на них психологічний та фізичний вплив – били потерпілих, застосовували до них кайданки тощо.

Крім того, вони вимагали та одержали від потерпілих понад 60 тис грн неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури