У Дніпрі патрульні оперативно виявили водія таксі, який переїхав пасажирці ногу

Учора спецлінії 102 звернулася пасажирка таксі, яка пожалілася на дії водія.

Громадянка повідомила, що викликала таксі, але під час руху у неї виник конфлікт із водієм. Жінка попросила зупинити авто і вийти. Втім, коли вона виходила з салону, кермувальник різко рушив із місця, переїхав їй ногу і поїхав з місця події.

Постраждала викликала охоронців порядку та надала прикмети авто. В лікарні жінці діагностували забій ноги.

Патрульні стали на пошуки вказаного транспортного засобу. Згодом, його виявили на проспекті Слобожанському і зупинили. Чоловіка доставили до віділку поліції та передали слідчому з ДТП.

Патрульна поліція Дніпропетровської області