У Дніпрі патрульні затримали злочинця, який пограбував неповнолітню

Вчора ввечері під час патрулювання екіпаж помітив молодого чоловіка з дівчинкою, які просили про допомогу.

Під’їхавши до них, ті розповіли, що тільки що на дівчину напав невідомий і пограбував — забрав сумочку з особистими речами. Очевидцем події став молодий чоловік, який знаходився неподалік.

Поліцейські отримали прикмети і швидко попрямували на пошуки. Згодом, вони знайшли передбачуваного злочинця, його наздогнали і затримали. В руках у нього була вкрадена сумка.

Громадянина затримали і доставили у відділення поліції. Дівчинці повернули речі і передали її батькам. // Вартові еспресо